Ход лечения
20.11.2021
Лечение проведено, Антон выписан. Он хорошо себя чувствует и очень благодарен фонду и его жертвователям за помощь.
15.11.2021
Средства собраны! В самое ближайшее время Антону предстоит лечение на аппарате «Гамма-нож».
12.11.2021
Опухоль в головном мозге Антону диагностировали более 12 лет назад. За это время юноша перенес несколько операций по удалению опухоли и сеансов лучевой терапии. Из-за болезни Антон потерял зрение, но это не помешало ему хорошо закончить школу. Последние пять лет была стойкая ремиссия. Но на недавнем контрольном обследовании врачи диагностировали новое небольшое опухолевое образование. В таких случаях очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.
Ваша помощь Антону
|Г*****а
|500 ₽
|2 000 ₽
|Г******а И.
|700 ₽
|400 ₽
|193 500 ₽