Опухоль в головном мозге Антону диагностировали более 12 лет назад. За это время юноша перенес несколько операций по удалению опухоли и сеансов лучевой терапии. Из-за болезни Антон потерял зрение, но это не помешало ему хорошо закончить школу. Последние пять лет была стойкая ремиссия. Но на недавнем контрольном обследовании врачи диагностировали новое небольшое опухолевое образование. В таких случаях очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.