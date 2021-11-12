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Антон Гранько

Сбор завершен
ДиагнозАстроцитома пилоидная
ГородДжанкой (Крым)
Возраст20 лет
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Спустя почти пять лет стабильной ремиссии у Антона случился рецидив опухоли головного мозга. Но лечение на аппарате «Гамма-Нож» должно помочь с ним справиться.

Ход лечения

20.11.2021

Лечение проведено, Антон выписан. Он хорошо себя чувствует и очень благодарен фонду и его жертвователям за помощь.

15.11.2021

Средства собраны! В самое ближайшее время Антону предстоит лечение на аппарате «Гамма-нож».

12.11.2021

Опухоль в головном мозге Антону диагностировали более 12 лет назад. За это время юноша перенес несколько операций по удалению опухоли и сеансов лучевой терапии. Из-за болезни Антон потерял зрение, но это не помешало ему хорошо закончить школу. Последние пять лет была стойкая ремиссия. Но на недавнем контрольном обследовании врачи диагностировали новое небольшое опухолевое образование. В таких случаях очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». На это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Антону

12.11.21
Г*****а500 ₽
12.11.21
2 000 ₽
12.11.21
Г******а И.700 ₽
12.11.21
400 ₽
12.11.21
193 500 ₽
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