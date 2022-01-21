Анушервону нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.
Ход лечения
10.02.2022
Мальчик прооперирован. Предварительное гистологическое исследование показало, что у него краниофарингиома. Опухоль доброкачественная, но после операции не все сразу наладилось, поэтому пришлось на несколько дней задержаться в клинике. Сейчас Анушервон выписан, все стабильно.
21.01.2022
Три недели назад у Анушервона появились сильные головные боли, которые сопровождались тошнотой. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли сына в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: мальчику предстоит сложная операция, которую не могут сделать в Таджикистане. Лечение для иностранных граждан платное — 541 000 рублей.