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Анушервон Рахимов

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородДушанбе (Таджикистан)
Возраст6 лет
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Анушервону нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

10.02.2022

Мальчик прооперирован. Предварительное гистологическое исследование показало, что у него краниофарингиома. Опухоль доброкачественная, но после операции не все сразу наладилось, поэтому пришлось на несколько дней задержаться в клинике. Сейчас Анушервон выписан, все стабильно.

21.01.2022

Три недели назад у Анушервона появились сильные головные боли, которые сопровождались тошнотой. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли сына в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко: мальчику предстоит сложная операция, которую не могут сделать в Таджикистане. Лечение для иностранных граждан платное — 541 000 рублей.

Ваша помощь Анушервону

30.01.22
Ц***н Т.2 000 ₽
30.01.22
100 ₽
30.01.22
100 ₽
30.01.22
200 ₽
30.01.22
Б*****а100 000 ₽
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