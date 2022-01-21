Мальчик прооперирован. Предварительное гистологическое исследование показало, что у него краниофарингиома. Опухоль доброкачественная, но после операции не все сразу наладилось, поэтому пришлось на несколько дней задержаться в клинике. Сейчас Анушервон выписан, все стабильно.