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Аня Крылова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородРостов (Ярославская обл.)
Возраст8 лет
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После трансплантации костного мозга у Ани хроническая реакция «трансплантат против хозяина».

Ход лечения

11.11.2022

Аня выписалась в августе, в ноябре приезжала на проверку.

01.08.2022

Аня продолжает бороться с хронической РТПХ, поэтому терапию препаратом «Джакави» обязательно нужно продолжать. Упаковка лекарства стоит 91 172 рубля.

Мы снова открываем сбор!

14.06.2022

Трансплантация у Ани была почти девять месяцев назад. У девочки есть хроническая РТПХ, для лечения которой нужна терапия препаратом «Джакави». Упаковка лекарства стоит 91 172 рубля.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ане

04.08.22
Анонимное пожертвование200 ₽
Г*******в А.1 000 ₽
Анонимное пожертвование, ОСБ №904250 ₽
04.08.22
1 200 ₽
04.08.22
22 322 ₽
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