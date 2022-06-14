Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Ростов (Ярославская обл.)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
11.11.2022
Аня выписалась в августе, в ноябре приезжала на проверку.
01.08.2022
Аня продолжает бороться с хронической РТПХ, поэтому терапию препаратом «Джакави» обязательно нужно продолжать. Упаковка лекарства стоит 91 172 рубля.
Мы снова открываем сбор!
14.06.2022
Трансплантация у Ани была почти девять месяцев назад. У девочки есть хроническая РТПХ, для лечения которой нужна терапия препаратом «Джакави». Упаковка лекарства стоит 91 172 рубля.
Ваша помощь Ане
04.08.22
|Анонимное пожертвование
|200 ₽
|Г*******в А.
|1 000 ₽
|Анонимное пожертвование, ОСБ №9042
|50 ₽
04.08.22
|1 200 ₽
04.08.22
|22 322 ₽