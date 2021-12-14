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Ардан Чойдоков

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
Городп. Муйский (Бурятия)
Возраст3 года
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У Ардана редкое наследственное заболевание. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

20.12.2021

Послезавтра Ардан выписывается. Иммуноглобулин получил, все хорошо.

14.12.2021

У Ардана синдром Вискотта-Олдрича, с которым возможно справиться только с помощью трансплантации костного мозга. Пересадку от брата провели в октябре, все прошло нормально. Только вот иммунитет по-прежнему очень низкий. Помочь может препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость 129 360 рублей. 

Ваша помощь Ардану

18.12.21
3 000 ₽
18.12.21
Ж****а Е.200 ₽
19.12.21
Ч********а М.2 000 ₽
19.12.21
М*********а Н.1 000 ₽
19.12.21
14 816 ₽
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