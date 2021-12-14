У Ардана синдром Вискотта-Олдрича, с которым возможно справиться только с помощью трансплантации костного мозга. Пересадку от брата провели в октябре, все прошло нормально. Только вот иммунитет по-прежнему очень низкий. Помочь может препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость 129 360 рублей.