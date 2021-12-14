Ход лечения
20.12.2021
Послезавтра Ардан выписывается. Иммуноглобулин получил, все хорошо.
14.12.2021
У Ардана синдром Вискотта-Олдрича, с которым возможно справиться только с помощью трансплантации костного мозга. Пересадку от брата провели в октябре, все прошло нормально. Только вот иммунитет по-прежнему очень низкий. Помочь может препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость 129 360 рублей.
Ваша помощь Ардану
18.12.21
|3 000 ₽
18.12.21
|Ж****а Е.
|200 ₽
19.12.21
|Ч********а М.
|2 000 ₽
19.12.21
|М*********а Н.
|1 000 ₽
19.12.21
|14 816 ₽