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Арина Демина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город п. Раменское (Московская область)
Возраст11 лет
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У Арины аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

31.10.2023

Курс «Блинцито» позади, все неплохо, Арина в полной ремиссии по лейкозу. Начала получать поддерживающую терапию.

25.09.2023

Начало терапии «Блинцито» по решению врачей было немного отложено, чтобы завершить другую терапию, но сейчас курс будет начат.

01.09.2023

Арина проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у девочки возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток, чтобы лейкоз не вернулся. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.

Ваша помощь Арине

05.09.23
Е******а Ю.10 000 ₽
05.09.23
700 ₽
05.09.23
3 000 ₽
05.09.23
2 000 ₽
05.09.23
Б*******я22 505 ₽
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