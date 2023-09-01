Арина проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у девочки возникла сильная аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Но лечение нельзя прерывать: нужно полностью справиться с остатками опухолевых клеток, чтобы лейкоз не вернулся. Достичь этого поможет дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость пяти флаконов лекарства 806 890 рублей.