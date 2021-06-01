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Арина Димшакова

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая эпендимома
ГородРига, Латвия
Возраст11 лет
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Зимой Арине удаляли опухоль головного мозга по месту жительства, но новообразование продолжило расти, поэтому девочка приехала на повторную операцию в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Ход лечения

15.06.2021

Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Арина прооперирована. У нее злокачественная опухоль, но нужно подробное гистологическое и молекулярное исследование, так как речь может идти о чрезвычайно редком диагнозе. В любом случае предстоит дальнейшее лечение, включая лучевую терапию.

01.06.2021

Арине показано микрохирургическое удаление опухоли с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом. Все лечение для девочки, включая само пребывание в больнице, платное. Собрать необходимо 500 000 рублей.

Ваша помощь Арине

15.06.21
Г*****а500 ₽
15.06.21
200 ₽
15.06.21
500 ₽
15.06.21
100 ₽
15.06.21
Н*******в3 000 ₽
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