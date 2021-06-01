Ход лечения
15.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Арина прооперирована. У нее злокачественная опухоль, но нужно подробное гистологическое и молекулярное исследование, так как речь может идти о чрезвычайно редком диагнозе. В любом случае предстоит дальнейшее лечение, включая лучевую терапию.
01.06.2021
Арине показано микрохирургическое удаление опухоли с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом. Все лечение для девочки, включая само пребывание в больнице, платное. Собрать необходимо 500 000 рублей.
Ваша помощь Арине
|Г*****а
|500 ₽
|200 ₽
|500 ₽
|100 ₽
|Н*******в
|3 000 ₽