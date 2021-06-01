Мы закрываем сбор средств для Арины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Арина прооперирована. У нее злокачественная опухоль, но нужно подробное гистологическое и молекулярное исследование, так как речь может идти о чрезвычайно редком диагнозе. В любом случае предстоит дальнейшее лечение, включая лучевую терапию.