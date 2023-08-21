Ход лечения
17.10.2023
Терапия по поводу основного заболевания завершена, девочка выписана из Центра имени Дмитрия Рогачева. Теперь Арине предстоит очень серьезная двигательная реабилитация, чтобы справиться с осложнениями болезни и лечения. В ближайшее время начнется реабилитационный курс.
25.09.2023
Курс «Блинцито» позади. Арина в полной ремиссии по лейкозу. Теперь нужно сосредоточиться на преодолении последствий инфекционных осложнений, которые, увы, возникли у девочки еще до госпитализации в Центр имени Дмитрия Рогачева.
21.08.2023
Арина получила необходимое лечение и вышла в ремиссию. Теперь важно ее закрепить. С этим должна помочь терапия дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито»: обычная химиотерапия в случае Арины связана, к сожалению, с очень тяжелыми осложнениями. Стоимость нужного количества лекарства 645 512 рублей.
Ваша помощь Арине
|Л*****н
|100 ₽
|1 000 ₽
|700 ₽
|300 ₽
|519 500 ₽