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Арина Иванова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСочи
Возраст13 лет
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У Арины острый лимфобластный лейкоз. Девочка с марта лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

17.10.2023

Терапия по поводу основного заболевания завершена, девочка выписана из Центра имени Дмитрия Рогачева. Теперь Арине предстоит очень серьезная двигательная реабилитация, чтобы справиться с осложнениями болезни и лечения. В ближайшее время начнется реабилитационный курс.

25.09.2023

Курс «Блинцито» позади. Арина в полной ремиссии по лейкозу. Теперь нужно сосредоточиться на преодолении последствий инфекционных осложнений, которые, увы, возникли у девочки еще до госпитализации в Центр имени Дмитрия Рогачева.

21.08.2023

Арина получила необходимое лечение и вышла в ремиссию. Теперь важно ее закрепить. С этим должна помочь терапия дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито»: обычная химиотерапия в случае Арины связана, к сожалению, с очень тяжелыми осложнениями. Стоимость нужного количества лекарства 645 512 рублей.

Ваша помощь Арине

25.08.23
Л*****н100 ₽
25.08.23
1 000 ₽
25.08.23
700 ₽
25.08.23
300 ₽
25.08.23
519 500 ₽
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