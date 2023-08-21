Курс «Блинцито» позади. Арина в полной ремиссии по лейкозу. Теперь нужно сосредоточиться на преодолении последствий инфекционных осложнений, которые, увы, возникли у девочки еще до госпитализации в Центр имени Дмитрия Рогачева.