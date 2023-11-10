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1 129 646 ₽1 125 891 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Чушевская (Архангельская область)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
10.11.2023
Болезнь у девочки диагностировали три месяца назад. Арина сразу начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но, к сожалению, у нее развилось серьезное инфекционное осложнение. Поэтому врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Арине
10.11.23
|555 ₽
10.11.23
|Е******в О.
|1 000 ₽
10.11.23
|1 200 ₽
10.11.23
|1 000 ₽