Болезнь у девочки диагностировали три месяца назад. Арина сразу начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но, к сожалению, у нее развилось серьезное инфекционное осложнение. Поэтому врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 1 129 646 рублей.