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Арина Катарина

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1 129 646 ₽1 125 891 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город д. Чушевская (Архангельская область)
Возраст3 года
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Арина лечится в Российской детской клинической больнице от острого лимфобластного лейкоза.

Ход лечения

10.11.2023

Болезнь у девочки диагностировали три месяца назад. Арина сразу начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но, к сожалению, у нее развилось серьезное инфекционное осложнение. Поэтому врачи приняли решение перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Семь флаконов стоят 1 129 646 рублей.

Ваша помощь Арине

10.11.23
555 ₽
10.11.23
Е******в О.1 000 ₽
10.11.23
1 200 ₽
10.11.23
1 000 ₽
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