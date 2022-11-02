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Арина Пекарева

Сбор завершен
ДиагнозТромбоцитопеническая пурпура
Город п. Караваево (Костромская область)
Возраст9 лет
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Арина с июля лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от тромбоцитопенической пурпуры.

Ход лечения

11.11.2022

Арина снабжена лекарством и выписана. Терапия переносится хорошо, сейчас на фоне лекарства количество тромбоцитов нормализовалось. Но нужно постоянное наблюдение и контроль.

02.11.2022

При этом заболевании резко падает уровень тромбоцитов, в результате чего нарушается свертываемость крови, а это значит, что любое кровотечение или кровоизлияние может угрожать жизни. Арина нуждается в длительной терапии препаратом «Револейд», стимулирующем выработку тромбоцитов. Скоро девочка выписывается из клиники, и ее нужно снабдить препаратом на первое время после выписки, пока не налажено льготное обеспечение по месту жительства. Стоимость четырех упаковок лекарства 420 012 рублей.

Ваша помощь Арине

21.11.22
Т*****а200 ₽
21.11.22
П****а Н.700 ₽
21.11.22
1 000 ₽
21.11.22
2 000 ₽
21.11.22
1 000 ₽
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