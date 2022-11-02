Арина с июля лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от тромбоцитопенической пурпуры.
Ход лечения
11.11.2022
Арина снабжена лекарством и выписана. Терапия переносится хорошо, сейчас на фоне лекарства количество тромбоцитов нормализовалось. Но нужно постоянное наблюдение и контроль.
02.11.2022
При этом заболевании резко падает уровень тромбоцитов, в результате чего нарушается свертываемость крови, а это значит, что любое кровотечение или кровоизлияние может угрожать жизни. Арина нуждается в длительной терапии препаратом «Револейд», стимулирующем выработку тромбоцитов. Скоро девочка выписывается из клиники, и ее нужно снабдить препаратом на первое время после выписки, пока не налажено льготное обеспечение по месту жительства. Стоимость четырех упаковок лекарства 420 012 рублей.