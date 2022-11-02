При этом заболевании резко падает уровень тромбоцитов, в результате чего нарушается свертываемость крови, а это значит, что любое кровотечение или кровоизлияние может угрожать жизни. Арина нуждается в длительной терапии препаратом «Револейд», стимулирующем выработку тромбоцитов. Скоро девочка выписывается из клиники, и ее нужно снабдить препаратом на первое время после выписки, пока не налажено льготное обеспечение по месту жительства. Стоимость четырех упаковок лекарства 420 012 рублей.