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Арина Стерлигова

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306 000 ₽306 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородСаратов
Возраст17 лет
Арина готовится к трансплантации костного мозга в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

01.08.2025

Арина заболела лейкозом в январе 2024 года, прошла лечение, которое помогло, но недавно снова попала в больницу с рецидивом. В этот раз девушке предстоит пересадка костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина», которая часто возникает после пересадки, Арине сейчас нужно пройти терапию препаратом «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 306 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Арину!

Ваша помощь Арине

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