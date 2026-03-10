Помочь
110 400 ₽105 557 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|Кяхта, Республика Бурятия
|Возраст
|1 год
Ход лечения
10.03.2026
Арсалан борется с иммунодефицитом. Сейчас у мальчика снизился уровень тромбоцитов, что повышает риск кровотечений. Нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Необходимо три флакона лекарства стоимостью 110 400 рублей.
Ваша помощь Арсалану
10.03.26
|3 000 ₽
10.03.26
|50 ₽
10.03.26
|М******а М.
|500 ₽
10.03.26
|125 ₽
10.03.26
|500 ₽