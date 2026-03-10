Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Арсалан Цыденов

110 400 ₽105 557 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородКяхта, Республика Бурятия
Возраст1 год
Арсалан болен с рождения. Мальчик проходит лечение в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

10.03.2026

Арсалан борется с иммунодефицитом. Сейчас у мальчика снизился уровень тромбоцитов, что повышает риск кровотечений. Нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Необходимо три флакона лекарства стоимостью 110 400 рублей.

