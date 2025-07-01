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Арсен Согомонян

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484 134 ₽484 134 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городст. Казанская (Краснодарский край)
Возраст5 лет
Мальчик борется с лейкозом в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

01.07.2025

Болезнь отступила, и сейчас Арсен проходит консолидирующую терапию — она важна для закрепления ремиссии и предотвращения рецидива заболевания. Но на этом этапе у мальчика случилась аллергическая реакция на один из препаратов «химии». Врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Арсену нужно три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля. Мы просим вас помочь!

Ваша помощь Арсену

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