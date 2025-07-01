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484 134 ₽484 134 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|ст. Казанская (Краснодарский край)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
01.07.2025
Болезнь отступила, и сейчас Арсен проходит консолидирующую терапию — она важна для закрепления ремиссии и предотвращения рецидива заболевания. Но на этом этапе у мальчика случилась аллергическая реакция на один из препаратов «химии». Врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Арсену нужно три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля. Мы просим вас помочь!