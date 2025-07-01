Болезнь отступила, и сейчас Арсен проходит консолидирующую терапию — она важна для закрепления ремиссии и предотвращения рецидива заболевания. Но на этом этапе у мальчика случилась аллергическая реакция на один из препаратов «химии». Врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Арсену нужно три флакона лекарства стоимостью 484 134 рубля. Мы просим вас помочь!