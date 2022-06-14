Одно из проявлений болезни мальчика — нарушение иммунной регуляции. Чтобы Арсений чувствовал себя хорошо, нужна лекарственная терапия. Сейчас врачи назначили ему препарат «Козэнтикс», который, судя по литературным данным, может помочь достичь контроля над болезнью. Стоимость четырех флаконов препарата 152 015 рублей.