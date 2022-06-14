Ход лечения
16.06.2022
Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
Арсений хорошо перенес введение лекарства, выписывается, будет продолжать терапию по месту жительства.
14.06.2022
Одно из проявлений болезни мальчика — нарушение иммунной регуляции. Чтобы Арсений чувствовал себя хорошо, нужна лекарственная терапия. Сейчас врачи назначили ему препарат «Козэнтикс», который, судя по литературным данным, может помочь достичь контроля над болезнью. Стоимость четырех флаконов препарата 152 015 рублей.
Ваша помощь Арсению
|Legal Run 2022
|152 015 ₽