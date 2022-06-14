Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Арсений Курочкин

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Нетертона
Городд. Легково (Владимирская область)
Возраст13 лет
Поделиться:
У Арсения редкое генетическое заболевание — синдром Нетертона. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

16.06.2022

Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

Арсений хорошо перенес введение лекарства, выписывается, будет продолжать терапию по месту жительства.

14.06.2022

Одно из проявлений болезни мальчика — нарушение иммунной регуляции. Чтобы Арсений чувствовал себя хорошо, нужна лекарственная терапия. Сейчас врачи назначили ему препарат «Козэнтикс», который, судя по литературным данным, может помочь достичь контроля над болезнью. Стоимость четырех флаконов препарата 152 015 рублей.

Ваша помощь Арсению

16.06.22
Legal Run 2022152 015 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari