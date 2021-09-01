Умер Арсений Лопотенко.

Полтора года мальчик боролся с болезнью. Ему помогали врачи, доноры, благотворители. При его варианте врожденной апластической анемии было невозможно обойтись без трансплантации костного мозга, но и сама трансплантация была связана с особенно серьезным риском. К сожалению, все опасения сбылись: первая пересадка закончилась отторжением, после второй развились тяжелые осложнения. Становилось все хуже, и 14 марта сердце мальчика остановилось.

Светлая память маленькому любителю конструкторов и игрушечных танков.

Сил родителям.