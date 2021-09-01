|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|Дедовск (Московская область)
|Дата смерти
|14.03.2022
16.03.2022
Умер Арсений Лопотенко.
Полтора года мальчик боролся с болезнью. Ему помогали врачи, доноры, благотворители. При его варианте врожденной апластической анемии было невозможно обойтись без трансплантации костного мозга, но и сама трансплантация была связана с особенно серьезным риском. К сожалению, все опасения сбылись: первая пересадка закончилась отторжением, после второй развились тяжелые осложнения. Становилось все хуже, и 14 марта сердце мальчика остановилось.
Светлая память маленькому любителю конструкторов и игрушечных танков.
Сил родителям.
28.02.2022
Дыхательная недостаточность, обусловленная цитомегаловирусной пневмонией, необходима терапия.
27.01.2022
Повторная трансплантация проведена несколько дней назад, ждем приживления.
11.01.2022
Достигнуто улучшение: септический процесс разрешается на фоне терапии и переливаний донорских гранулоцитов.
24.12.2021
По поводу септического процесса мальчик также должен получать препараты «Завицефта» и «Колистин». Продолжается борьба с инфекциями.
29.11.2021
Арсения готовят к повторной ТКМ, однако сначала надо разобраться с инфекционными осложнениями. В этом мальчику помогут не только антибиотики, но и переливания донорских гранулоцитов. Если вы готовы сдать кровь (вторая группа, резус-фактор любой), свяжитесь с координатором донорского отдела: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
15.10.2021
Месяц после пересадки. К сожалению, у Арсения констатировано неприживление трансплантата. Состояние в целом стабильное, но есть цитомегаловирусная инфекция.
27.09.2021
Пересадка проведена 13 дней назад, трансплантат пока не функционирует. Есть угроза вирусной инфекции, поэтому будет начата противовирусная терапия.
03.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Арсения. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика удалось собрать 3 397 023 рубля. Большое спасибо!
02.09.2021
Сегодня на Пятом канале про Арсения вышел сюжет.
01.09.2021
Сейчас Арсений на поддерживающей терапии, зависит от капельниц и переливаний донорской крови. Единственный шанс на выздоровление в его случае — трансплантация костного мозга. Донор найден в Турции, он отдаст свои клетки бесплатно, но его поиск в международных регистрах, лабораторные исследования, процедуру активации и транспортировку клеток в Москву необходимо оплатить. Стоимость — 2 200 000 рублей.
Статьи об Арсении
Спасибо, помощь оказана!
Пациенту Центра детской гематологии нужны доноры со второй группой крови, резус-фактор любой.