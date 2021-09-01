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Арсений Лопотенко

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородДедовск (Московская область)
Дата смерти14.03.2022
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16.03.2022

Умер Арсений Лопотенко.

Полтора года мальчик боролся с болезнью. Ему помогали врачи, доноры, благотворители. При его варианте врожденной апластической анемии было невозможно обойтись без трансплантации костного мозга, но и сама трансплантация была связана с особенно серьезным риском. К сожалению, все опасения сбылись: первая пересадка закончилась отторжением, после второй развились тяжелые осложнения. Становилось все хуже, и 14 марта сердце мальчика остановилось.

Светлая память маленькому любителю конструкторов и игрушечных танков.

Сил родителям.

28.02.2022

Дыхательная недостаточность, обусловленная цитомегаловирусной пневмонией, необходима терапия.

27.01.2022

Повторная трансплантация проведена несколько дней назад, ждем приживления.

11.01.2022

Достигнуто улучшение: септический процесс разрешается на фоне терапии и переливаний донорских гранулоцитов.

24.12.2021

По поводу септического процесса мальчик также должен получать препараты «Завицефта» и «Колистин». Продолжается борьба с инфекциями.

29.11.2021

Арсения готовят к повторной ТКМ, однако сначала надо разобраться с инфекционными осложнениями. В этом мальчику помогут не только антибиотики, но и переливания донорских гранулоцитов. Если вы готовы сдать кровь (вторая группа, резус-фактор любой), свяжитесь с координатором донорского отдела: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

15.10.2021

Месяц после пересадки. К сожалению, у Арсения констатировано неприживление трансплантата. Состояние в целом стабильное, но есть цитомегаловирусная инфекция.

27.09.2021

Пересадка проведена 13 дней назад, трансплантат пока не функционирует. Есть угроза вирусной инфекции, поэтому будет начата противовирусная терапия.

03.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Арсения. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика удалось собрать 3 397 023 рубля. Большое спасибо!

02.09.2021

Сегодня на Пятом канале про Арсения вышел сюжет.

01.09.2021

Сейчас Арсений на поддерживающей терапии, зависит от капельниц и переливаний донорской крови. Единственный шанс на выздоровление в его случае — трансплантация костного мозга. Донор найден в Турции, он отдаст свои клетки бесплатно, но его поиск в международных регистрах, лабораторные исследования, процедуру активации и транспортировку клеток в Москву необходимо оплатить. Стоимость — 2 200 000  рублей.

Статьи об Арсении

23.12.2021

Спасибо, помощь оказана!

Пациенту Центра детской гематологии нужны доноры со второй группой крови, резус-фактор любой.

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