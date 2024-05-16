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Арсений Панцов

Сбор завершен
ДиагнозГлиома
ГородМосква
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В июне прошлого года Арсения начали беспокоить головные боли и тошнота. МРТ показало опухоль головного мозга.

Ход лечения

17.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

16.05.2024

Мальчик лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко. В сентябре 2023 года Арсению провели операцию по удалению глиомы, но опухоль продолжила расти. Сейчас показаний для хирургического удаления опухоли нет, но в качестве лечения Арсению необходима лучевая терапия. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Арсения нельзя. Стоимость процедуры — 395 000 рублей.

Ваша помощь Арсению

17.05.24
Участники забега Legal Run 2024395 000 ₽
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