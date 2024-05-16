Ход лечения
17.05.2024
Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
16.05.2024
Мальчик лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко. В сентябре 2023 года Арсению провели операцию по удалению глиомы, но опухоль продолжила расти. Сейчас показаний для хирургического удаления опухоли нет, но в качестве лечения Арсению необходима лучевая терапия. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Арсения нельзя. Стоимость процедуры — 395 000 рублей.
Ваша помощь Арсению
|Участники забега Legal Run 2024
|395 000 ₽