Мальчик лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко. В сентябре 2023 года Арсению провели операцию по удалению глиомы, но опухоль продолжила расти. Сейчас показаний для хирургического удаления опухоли нет, но в качестве лечения Арсению необходима лучевая терапия. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Арсения нельзя. Стоимость процедуры — 395 000 рублей.