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Арсений Трофимов

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866 237 ₽866 237 ₽ осталось собрать
ДиагнозГепатоцеллюлярная карцинома
ГородСтаврополь
Возраст16 лет
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Арсений заболел больше двух лет назад, лечился в местной больнице, а в прошлом мае поступил на обследование и лечение в Центр имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

11.01.2025

Арсений перенес несколько операций, чтобы подтвердить диагноз (рак печени, он же гепатоцеллюлярная карцинома). Врачи провели консилиум и решили, что мальчику показана трансплантация печени, теперь его внесли в лист ожидания. Но сейчас у Арсения началась лихорадка и есть подозрение на прогрессию заболевания. Чтобы не дать опухоли разрастись, мальчику нужны иммунопрепараты «Ервой» и «Опдиво». На курс лечения необходимо собрать 866 000 рублей.

Ваша помощь Арсению

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