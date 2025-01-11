Арсений перенес несколько операций, чтобы подтвердить диагноз (рак печени, он же гепатоцеллюлярная карцинома). Врачи провели консилиум и решили, что мальчику показана трансплантация печени, теперь его внесли в лист ожидания. Но сейчас у Арсения началась лихорадка и есть подозрение на прогрессию заболевания. Чтобы не дать опухоли разрастись, мальчику нужны иммунопрепараты «Ервой» и «Опдиво». На курс лечения необходимо собрать 866 000 рублей.