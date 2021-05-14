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Арслан Шарафутдинов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городсело Мраково, республика Башкортостан
Дата смерти14.05.2021
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14.05.2021

Умер Арслан Шарафутдинов.

Мальчик заболел в июне 2020 года. Для уточнения диагноза его направили в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Потом была ремиссия и ранний рецидив. К основному заболеванию присоединилась инфекция. Ребенок попал в реанимацию с отеком мозга и легких. В какой-то момент состояние Арслана удалось стабилизировать. Но болезнь оказалась сильнее.

Искренние соболезнования близким.

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