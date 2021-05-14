Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|село Мраково, республика Башкортостан
|Дата смерти
|14.05.2021
14.05.2021
Умер Арслан Шарафутдинов.
Мальчик заболел в июне 2020 года. Для уточнения диагноза его направили в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Потом была ремиссия и ранний рецидив. К основному заболеванию присоединилась инфекция. Ребенок попал в реанимацию с отеком мозга и легких. В какой-то момент состояние Арслана удалось стабилизировать. Но болезнь оказалась сильнее.
Искренние соболезнования близким.