|Диагноз
|Рабдоидная опухоль
|Город
|п. Зарубино (Приморский край)
|Дата смерти
|5.11.2022
07.11.2022
Позавчера Артем умер в больнице по месту жительства. В последние месяцы мальчик находился под опекой паллиативной программы фонда.
Светлая память. Сил близким.
19.06.2022
К сожалению, Артем выписывается на симптоматическую терапию: опухоль, несмотря на все усилия врачей, продолжает прогрессировать…
23.05.2022
Артем получает метрономную химиотерапию и «Опдиво» каждые 14 дней. Переносимость терапии удовлетворительная.
12.05.2022
Артем чувствует себя хорошо, но терапию противоопухолевым препаратом «Опдиво» нужно продолжать. Стоимость ближайших курсов лекарства — 278 038 рублей.
Мы снова открываем сбор для мальчика!
28.04.2022
Достигнут частичный ответ, терапию противоопухолевым препаратом «Опдиво» нужно продолжать. Стоимость ближайших курсов лекарства — 278 037 рублей.
15.03.2022
Два года назад у мальчика обнаружили рабдоидную опухоль брюшной полости, которую нельзя удалить хирургическим путем. Поэтому основным лечением для Артема является противоопухолевая терапия препаратом «Опдиво». На ближайшие курсы требуется семь флаконов лекарства стоимостью 243 283 рубля.
Ваша помощь Артему
|700 ₽
|300 ₽
|342 ₽
|200 ₽
|700 ₽
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