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Артем Пономаренко

Сбор завершен
ДиагнозРабдоидная опухоль
Городп. Зарубино (Приморский край)
Дата смерти5.11.2022
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07.11.2022

Позавчера Артем умер в больнице по месту жительства. В последние месяцы мальчик находился под опекой паллиативной программы фонда.

Светлая память. Сил близким.

19.06.2022

К сожалению, Артем выписывается на симптоматическую терапию: опухоль, несмотря на все усилия врачей, продолжает прогрессировать…

23.05.2022

Артем получает метрономную химиотерапию и «Опдиво» каждые 14 дней. Переносимость терапии удовлетворительная.

12.05.2022

Артем чувствует себя хорошо, но терапию противоопухолевым препаратом «Опдиво» нужно продолжать. Стоимость ближайших курсов лекарства — 278 038 рублей.

Мы снова открываем сбор для мальчика!

28.04.2022

Достигнут частичный ответ, терапию противоопухолевым препаратом «Опдиво» нужно продолжать. Стоимость ближайших курсов лекарства — 278 037 рублей.

15.03.2022

Два года назад у мальчика обнаружили рабдоидную опухоль брюшной полости, которую нельзя удалить хирургическим путем. Поэтому основным лечением для Артема является противоопухолевая терапия препаратом «Опдиво». На ближайшие курсы требуется семь флаконов лекарства стоимостью 243 283 рубля.

Ваша помощь Артему

12.05.22
700 ₽
12.05.22
300 ₽
12.05.22
342 ₽
12.05.22
200 ₽
12.05.22
700 ₽
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Статьи об Артеме

12.05.2022

Хочется домой, к морю

Четырехлетний Артем уже больше года лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. За все это время мальчик ни разу не был дома.

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