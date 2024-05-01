Мальчик начал лечение, но через некоторое время стало ясно, что терапия не дает ожидаемого эффекта. Поэтому врачи приняли решение назначить Артему терапию препаратом «Ксалкори». У мальчика отмечается хороший ответ на этот препарат, терапию необходимо продолжать! Семья ребенка написала обращение в фонд «Круг добра», который помогает с обеспечением этого препарата. Процесс оформления и рассмотрения необходимых документов займет какое-то время, а лечение нужно прямо сейчас. Пока требуется оплатить одну упаковку «Ксалкори», она стоит 232 354 рубля.