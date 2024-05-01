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Артем Безденежных

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232 354 ₽232 354 ₽ осталось собрать
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородСлободской (Кировская область)
Возраст9 лет
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Полгода назад у Артема диагностировали крупноклеточную неходжкинскую лимфому.

Ход лечения

01.05.2024

Мальчик начал лечение, но через некоторое время стало ясно, что терапия не дает ожидаемого эффекта. Поэтому врачи приняли решение назначить Артему терапию препаратом «Ксалкори». У мальчика отмечается хороший ответ на этот препарат, терапию необходимо продолжать! Семья ребенка написала обращение в фонд «Круг добра», который помогает с обеспечением этого препарата. Процесс оформления и рассмотрения необходимых документов займет какое-то время, а лечение нужно прямо сейчас. Пока требуется оплатить одну упаковку «Ксалкори», она стоит 232 354 рубля.

Ваша помощь Артему

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