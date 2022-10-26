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Артем Данилин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Павловск (Алтайский край)
Возраст9 лет
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Месяц назад у Артема диагностировали острый миелобластный лейкоз. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

10.08.2023

Артем выписан!

02.08.2023

Артем в ремиссии. Наконец-то его выпустили из больничного бокса и разрешили жить в гостинице при больнице, чему он, конечно, очень рад. Потихоньку возобновляется терапия «Нексаваром». Настроение хорошее, Артем с мамой с нетерпением ждут выписки домой.

27.06.2023

Введены клетки брата. Приживление уже произошло, восстановление идет планово.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

28.10.22
700 ₽
28.10.22
100 ₽
28.10.22
3 000 ₽
28.10.22
500 ₽
28.10.22
Н***а Е.74 163 ₽
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Статьи об Артеме

26.10.2022

Артем только что попал в больницу

И уже очень хочет домой к маме. Но лечение только началось: у 8-летнего Артема острый миелобластный лейкоз. Он лечится в Российской детской клинической больнице, и ему необходим базовый препарат, которого сейчас нет в клинике.

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