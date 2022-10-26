26.10.2022

Артем только что попал в больницу

И уже очень хочет домой к маме. Но лечение только началось: у 8-летнего Артема острый миелобластный лейкоз. Он лечится в Российской детской клинической больнице, и ему необходим базовый препарат, которого сейчас нет в клинике.