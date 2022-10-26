|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Павловск (Алтайский край)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
10.08.2023
Артем выписан!
02.08.2023
Артем в ремиссии. Наконец-то его выпустили из больничного бокса и разрешили жить в гостинице при больнице, чему он, конечно, очень рад. Потихоньку возобновляется терапия «Нексаваром». Настроение хорошее, Артем с мамой с нетерпением ждут выписки домой.
27.06.2023
Введены клетки брата. Приживление уже произошло, восстановление идет планово.
Ваша помощь Артему
|700 ₽
|100 ₽
|3 000 ₽
|500 ₽
|Н***а Е.
|74 163 ₽
Статьи об Артеме
Артем только что попал в больницу
И уже очень хочет домой к маме. Но лечение только началось: у 8-летнего Артема острый миелобластный лейкоз. Он лечится в Российской детской клинической больнице, и ему необходим базовый препарат, которого сейчас нет в клинике.