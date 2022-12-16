В октябре у мальчика состоялась пересадка костного мозга (ее провели в Российской детской клинической больнице). После ТКМ, увы, появились инфекционные осложнения. Сейчас Артему и другим детям в отделении требуется терапия антибиотиком «Меронем». Стоимость нужного количества лекарства 178 200 рублей.