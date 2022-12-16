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Артем Голиков

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Даймонда-Блекфена
ГородНижний Новгород
Возраст6 лет
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У Артема врожденное заболевание кроветворной системы — анемия Даймонда-Блэкфана.

Ход лечения

27.01.2023

Все неплохо, Артем выписан.

23.12.2022

По инфекциям получше, бактериальных инфекций сейчас нет, цитомегаловирус отступает. У Артема хорошее настроение.

16.12.2022

В октябре у мальчика состоялась пересадка костного мозга (ее провели в Российской детской клинической больнице). После ТКМ, увы, появились инфекционные осложнения. Сейчас Артему и другим детям в отделении требуется терапия антибиотиком «Меронем». Стоимость нужного количества лекарства 178 200 рублей.

Ваша помощь Артему

20.12.22
700 ₽
20.12.22
Ч*********в3 500 ₽
20.12.22
100 ₽
20.12.22
10 000 ₽
20.12.22
Н***а Е.83 221 ₽
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