Ход лечения
27.01.2023
Все неплохо, Артем выписан.
23.12.2022
По инфекциям получше, бактериальных инфекций сейчас нет, цитомегаловирус отступает. У Артема хорошее настроение.
16.12.2022
В октябре у мальчика состоялась пересадка костного мозга (ее провели в Российской детской клинической больнице). После ТКМ, увы, появились инфекционные осложнения. Сейчас Артему и другим детям в отделении требуется терапия антибиотиком «Меронем». Стоимость нужного количества лекарства 178 200 рублей.
Ваша помощь Артему
|700 ₽
|Ч*********в
|3 500 ₽
|100 ₽
|10 000 ₽
|Н***а Е.
|83 221 ₽