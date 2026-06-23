У Артема в год обнаружили образование затылочной области головы. Опухоль несколько раз пытались удалить, однако у нее сложная локализация, сделать это не так просто. Мальчику могут помочь в НМИЦ нейрохирургии, но Артем — гражданин другой страны, а значит, лечение для него платное. Стоит операция 774 700 рублей. Поддержите Артема!