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Артем Хартунян

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774 700 ₽769 700 ₽ осталось собрать
ДиагнозИнтра-экстракраниальное образование затылочной области
ГородБатуми, Грузия
Возраст9 лет
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Артему предстоит операция по удалению образования в НМИЦ нейрохирургии.

Ход лечения

23.06.2026

У Артема в год обнаружили образование затылочной области головы. Опухоль несколько раз пытались удалить, однако у нее сложная локализация, сделать это не так просто. Мальчику могут помочь в НМИЦ нейрохирургии, но Артем — гражданин другой страны, а значит, лечение для него платное. Стоит операция 774 700 рублей. Поддержите Артема!

Ваша помощь Артему

23.06.26
5 000 ₽
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