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774 700 ₽769 700 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Интра-экстракраниальное образование затылочной области
|Город
|Батуми, Грузия
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
23.06.2026
У Артема в год обнаружили образование затылочной области головы. Опухоль несколько раз пытались удалить, однако у нее сложная локализация, сделать это не так просто. Мальчику могут помочь в НМИЦ нейрохирургии, но Артем — гражданин другой страны, а значит, лечение для него платное. Стоит операция 774 700 рублей. Поддержите Артема!
Ваша помощь Артему
23.06.26
|5 000 ₽