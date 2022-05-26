Опухоль у Артема диагностировали восемь лет назад. На последнем обследовании был выявлен небольшой рост. Врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.