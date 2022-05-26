Ход лечения
30.05.2022
Артем получил необходимое лечение и выписался в удовлетворительном состоянии. Через полгода на проверку.
26.05.2022
Опухоль у Артема диагностировали восемь лет назад. На последнем обследовании был выявлен небольшой рост. Врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.
Ваша помощь Артему
30.05.22
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
31.05.22
|К*****в А. А.
|200 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|1 200 ₽
|П*******а
|1 500 ₽
|К***н
|3 000 ₽