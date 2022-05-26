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Артем Нургалеев

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
Городс. Яланское (Курганская область)
Возраст11 лет
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У Артема рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Сейчас мальчику нужно пройти облучение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

30.05.2022

Артем получил необходимое лечение и выписался в удовлетворительном состоянии. Через полгода на проверку.

26.05.2022

Опухоль у Артема диагностировали восемь лет назад. На последнем обследовании был выявлен небольшой рост. Врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Артему

30.05.22
Анонимное пожертвование100 ₽
31.05.22
К*****в А. А.200 000 ₽
Анонимное пожертвование1 200 ₽
П*******а1 500 ₽
К***н3 000 ₽
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