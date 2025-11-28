Болезнь вернулась летом, Артем стал жаловаться на боль в бедре и отказывался вставать и ходить. Его срочно госпитализировали в Центр Дмитрия Рогачева. Терапия дала хороший результат, сейчас мальчика готовят к пересадке костного мозга. В рамках профилактики посттрансплантационных осложнений ему необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 204 000 рублей.