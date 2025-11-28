Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Артем Попов

204 000 ₽203 400 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городдеревня Степная, Орловская область
Возраст3 года
У Артема поздний рецидив. В первый раз лечение мальчик проходил в 2022 году.

28.11.2025

Болезнь вернулась летом, Артем стал жаловаться на боль в бедре и отказывался вставать и ходить. Его срочно госпитализировали в Центр Дмитрия Рогачева. Терапия дала хороший результат, сейчас мальчика готовят к пересадке костного мозга. В рамках профилактики посттрансплантационных осложнений ему необходим иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 204 000 рублей.

28.11.25
100 ₽
28.11.25
М*****а О.500 ₽
