В феврале у Артема появились странные синяки под глазами, кроме того, он стал быстро уставать. Врачи назначили обследование, после которого был поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сейчас мальчик проходит лечение в Российской детской клинической больнице, он в ремиссии. На все препараты аспарагиназы, которая является одним из ключевых компонентов стандартного протокола при диагнозе мальчика, у Артема развилась аллергия, и продолжать их введение нельзя. Поэтому вместо стандартной терапии консолидации, чтобы снизить риск возвращения лейкоза, Артему потребуется иммунотерапия препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов 806 890 рублей.