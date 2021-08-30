Ход лечения
29.09.2021
Терапия завершена, все нормально, Артем выписывается на поддержку.
10.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Терапия «Блинцито» уже начата, часть курса позади, все планово.
30.08.2021
В феврале у Артема появились странные синяки под глазами, кроме того, он стал быстро уставать. Врачи назначили обследование, после которого был поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сейчас мальчик проходит лечение в Российской детской клинической больнице, он в ремиссии. На все препараты аспарагиназы, которая является одним из ключевых компонентов стандартного протокола при диагнозе мальчика, у Артема развилась аллергия, и продолжать их введение нельзя. Поэтому вместо стандартной терапии консолидации, чтобы снизить риск возвращения лейкоза, Артему потребуется иммунотерапия препаратом «Блинцито». Стоимость пяти флаконов 806 890 рублей.
Ваша помощь Артему
|Х*******в П.
|20 000 ₽
|100 ₽
|100 ₽
|200 ₽
|100 000 ₽