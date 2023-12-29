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Артем Рогов

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285 226 ₽283 726 ₽ осталось собрать
ДиагнозГанглиоглиома
ГородКольчугино (Владимирская область)
Возраст8 лет
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У Артема опухоль головного мозга. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

29.12.2023

Опухоль у Артема обнаружили два с половиной года назад. К сожалению, бывает, что и доброкачественные опухоли лечатся сложно: полностью удалить новообразование в случае Артема оказалось невозможным, так уж оно расположено, а после химиотерапии опухоль снова начала расти. Но сейчас есть более перспективные варианты лечения: установлено, что вариант болезни у Артема такой, при котором эффективны препараты направленного действия «Мекинист» и «Тафинлар». Чтобы начать терапию, нужно собрать 285 226 рублей.

Ваша помощь Артему

29.12.23
К*****а Е.1 200 ₽
29.12.23
300 ₽
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