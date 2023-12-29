Опухоль у Артема обнаружили два с половиной года назад. К сожалению, бывает, что и доброкачественные опухоли лечатся сложно: полностью удалить новообразование в случае Артема оказалось невозможным, так уж оно расположено, а после химиотерапии опухоль снова начала расти. Но сейчас есть более перспективные варианты лечения: установлено, что вариант болезни у Артема такой, при котором эффективны препараты направленного действия «Мекинист» и «Тафинлар». Чтобы начать терапию, нужно собрать 285 226 рублей.