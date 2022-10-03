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Артем Ромашков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородВолоколамск
Возраст4 года
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У Артема острый миелобластный лейкоз. Мальчик с августа лечится в Московском областном онкодиспансере.

Ход лечения

02.05.2023

4 апреля Артема выписали домой. А сейчас он приехал на проверку. У Артема довольно агрессивный вариант болезни, поэтому и после выписки нужно тщательное наблюдение.

29.03.2023

Артем побывал на контроле в РДКБ. Все более или менее в порядке. Переведен на квартиру фонда.

17.02.2023

Трансплантат функционирует, очаги инфекции разрешились. Предстоит контрольное исследование химеризма.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

03.10.22
О******й1 200 ₽
03.10.22
270 ₽
03.10.22
Г*****а500 ₽
03.10.22
К*****а В.300 ₽
03.10.22
С****в А.6 910 ₽
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