Ход лечения
02.05.2023
4 апреля Артема выписали домой. А сейчас он приехал на проверку. У Артема довольно агрессивный вариант болезни, поэтому и после выписки нужно тщательное наблюдение.
29.03.2023
Артем побывал на контроле в РДКБ. Все более или менее в порядке. Переведен на квартиру фонда.
17.02.2023
Трансплантат функционирует, очаги инфекции разрешились. Предстоит контрольное исследование химеризма.
Ваша помощь Артему
03.10.22
|О******й
|1 200 ₽
03.10.22
|270 ₽
03.10.22
|Г*****а
|500 ₽
03.10.22
|К*****а В.
|300 ₽
03.10.22
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|6 910 ₽