Ход лечения
17.07.2023
Артема на полтора месяца отпустили домой. Предполагается, что потом мальчик приедет в клинику и на реабилитацию в центр «Русское поле».
29.06.2023
На фоне «Энтивио» состояние кишечника с улучшением. Ведется борьба с остальными осложнениями. Артем в стационаре кратковременного лечения.
23.05.2023
На фоне терапии улучшение. На 26.06 запланировано последнее введение «Энтивио».
Ваша помощь Артему
21.01.23
|500 ₽
21.01.23
|1 000 ₽
21.01.23
|200 ₽
21.01.23
|1 700 ₽
21.01.23
|3 398 ₽