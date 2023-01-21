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Артем Рыбалко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородСаратов
Возраст12 лет
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У Артема осложнения на поздних сроках после трансплантации костного мозга: РТПХ, инфекции.

Ход лечения

17.07.2023

Артема на полтора месяца отпустили домой. Предполагается, что потом мальчик приедет в клинику и на реабилитацию в центр «Русское поле».

29.06.2023

На фоне «Энтивио» состояние кишечника с улучшением. Ведется борьба с остальными осложнениями. Артем в стационаре кратковременного лечения.

23.05.2023

На фоне терапии улучшение. На 26.06 запланировано последнее введение «Энтивио».

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

21.01.23
500 ₽
21.01.23
1 000 ₽
21.01.23
200 ₽
21.01.23
1 700 ₽
21.01.23
3 398 ₽
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