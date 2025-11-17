Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Артем Шапорев

208 266 ₽206 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозХроническая гранулематозная болезнь
Городпоселок городского типа Новоамвросиевское
Возраст2 года
В середине лета Артем перенес трансплантацию костного мозга. Сейчас лечится от осложнений.

17.11.2025

Грибковая инфекция, реакция «трансплантат против хозяина»... Артем получает все необходимое лечение. Сейчас мальчику рекомендована еще и терапия препаратом «Козэнтикс», который важен для лечения иммунных осложнений. Стоимость лекарства 208 266 рублей.

18.11.25
500 ₽
18.11.25
100 ₽
18.11.25
300 ₽
18.11.25
100 ₽
18.11.25
700 ₽
