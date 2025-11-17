Помочь
|Диагноз
|Хроническая гранулематозная болезнь
|Город
|поселок городского типа Новоамвросиевское
|Возраст
|2 года
Ход лечения
17.11.2025
Грибковая инфекция, реакция «трансплантат против хозяина»... Артем получает все необходимое лечение. Сейчас мальчику рекомендована еще и терапия препаратом «Козэнтикс», который важен для лечения иммунных осложнений. Стоимость лекарства 208 266 рублей.
