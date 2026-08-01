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Артем Трапезников

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310 000 ₽310 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозКраниофарингиома
ГородКурган
Возраст11 лет
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У Артема рецидив заболевания, необходима лучевая терапия.

Ход лечения

01.08.2026

Первую операцию по удалению краниофарингиомы Артём перенёс ещё в 2021 году. Год назад потребовалось повторное вмешательство, но недавнее МРТ показало, что опухоль снова начала расти. При таких, как у Артема, расположении и размере образования эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость — 310 000 рублей. Помогите Артему!

Ваша помощь Артему

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