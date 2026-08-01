Первую операцию по удалению краниофарингиомы Артём перенёс ещё в 2021 году. Год назад потребовалось повторное вмешательство, но недавнее МРТ показало, что опухоль снова начала расти. При таких, как у Артема, расположении и размере образования эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость — 310 000 рублей. Помогите Артему!