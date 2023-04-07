К сожалению, на очередном обследовании, у Артура обнаружили злокачественное новообразование — саркому Капоши. Сейчас мальчик проходит терапию противоопухолевым препаратом «Келикс», который хорошо себя зарекомендовал в лечении таких опухолей у детей. Стоимость двух флаконов лекарства 55 000 рублей.