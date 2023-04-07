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Артур Шайдулин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯлта
Возраст12 лет
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В июле у Артура обнаружили саркому. Мальчик снова в Центре им. Дмитрия Рогачева

Ход лечения

29.09.2023

Артур выписан, приедет в середине октября на очередное введение «Келикса».

25.08.2023

К сожалению, на очередном обследовании, у Артура обнаружили злокачественное новообразование — саркому Капоши.  Сейчас мальчик проходит терапию противоопухолевым препаратом «Келикс», который хорошо себя зарекомендовал в лечении таких опухолей у детей. Стоимость двух флаконов лекарства 55 000 рублей.

07.04.2023

Артур выписан домой в полной ремиссии.

Весь ход лечения

Ваша помощь Артуру

28.08.23
5 000 ₽
28.08.23
А*******а Я.1 000 ₽
28.08.23
A****m2 000 ₽
28.08.23
300 ₽
28.08.23
55 000 ₽
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