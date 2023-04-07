Ход лечения
29.09.2023
Артур выписан, приедет в середине октября на очередное введение «Келикса».
25.08.2023
К сожалению, на очередном обследовании, у Артура обнаружили злокачественное новообразование — саркому Капоши. Сейчас мальчик проходит терапию противоопухолевым препаратом «Келикс», который хорошо себя зарекомендовал в лечении таких опухолей у детей. Стоимость двух флаконов лекарства 55 000 рублей.
07.04.2023
Артур выписан домой в полной ремиссии.
Ваша помощь Артуру
28.08.23
|5 000 ₽
28.08.23
|А*******а Я.
|1 000 ₽
28.08.23
|A****m
|2 000 ₽
28.08.23
|300 ₽
28.08.23
|55 000 ₽