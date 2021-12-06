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Аслан Катчиев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЧеркесск
Дата смерти23.02.2022
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24.02.2022

Вчера умер Аслан Катчиев. Удалось подвести мальчика к трансплантации в относительно стабильном состоянии, но потом произошло резкое обострение всех инфекций. Позавчера Аслана перевели в реанимацию, вчера его не стало.

Светлая память.

02.02.2022

День рождения и Новый год Аслан встретил в реанимации. Но сейчас он уже в своем больничном отделении, ему намного лучше. Ждет трансплантации от брата. Лекарства, в том числе оплаченная вами «Креземба», отлично помогли.

27.12.2021

Аслан пока еще в реанимации, но ему лучше. Получает интенсивную антибактериальную и противогрибковую терапию.

20.12.2021

Аслану начали терапию «Крезембой», ему проводят многочисленные анализы. Состояние пока тяжелое.

12.12.2021

На недавнем обследовании у Аслана обнаружилась грибковая инфекция, которая поразила центральную нервную систему. В таких случаях эффективным лечением является терапия новым противогрибковым препаратом «Креземба». Мы снова открываем сбор для мальчика. Лекарство стоит 567 240 рублей.

11.12.2021

Мы закрываем сбор средств для Аслана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

06.12.2021

Аслан лечится в Российской детской клинической больнице. На недавнем обследовании у него обнаружили серьезные инфекционные осложнения. Сейчас мальчику требуется препарат «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость — 301 804 рубля. 

Ваша помощь Аслану

22.12.21
112 ₽
22.12.21
6 000 ₽
22.12.21
100 ₽
22.12.21
100 ₽
22.12.21
Д*******в319 853 ₽
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