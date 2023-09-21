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Аслан Панеш

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородАдыгейск
Возраст6 лет
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У Аслана осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

Аслан в стационаре кратковременного лечения, у него все неплохо, только иммунитет, конечно, еще совсем слабый. Было введение «Энтивио». Сейчас принимает «Олумиант» для профилактики РТПХ.

21.09.2023

Пересадка состоялась почти два месяца назад в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас для профилактики и лечения кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» необходим курс «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.

Ваша помощь Аслану

21.09.23
Б****в П.2 000 ₽
21.09.23
M******v700 ₽
21.09.23
7 ₽
21.09.23
150 ₽
21.09.23
43 930 ₽
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