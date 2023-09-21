Ход лечения
31.10.2023
Аслан в стационаре кратковременного лечения, у него все неплохо, только иммунитет, конечно, еще совсем слабый. Было введение «Энтивио». Сейчас принимает «Олумиант» для профилактики РТПХ.
21.09.2023
Пересадка состоялась почти два месяца назад в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас для профилактики и лечения кишечной формы реакции «трансплантат против хозяина» необходим курс «Энтивио». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.
Ваша помощь Аслану
21.09.23
|Б****в П.
|2 000 ₽
21.09.23
|M******v
|700 ₽
21.09.23
|7 ₽
21.09.23
|150 ₽
21.09.23
|43 930 ₽