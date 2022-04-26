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Азиза Акбарова

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
Городп. Пайшанба, Узбекистан
Возраст11 лет
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У Азизы опухоль головного мозга. Девочке предстоит хирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

06.05.2022

Азиза прооперирована, выписана. Все достаточно стабильно. Через 1-2 месяца нужно прийти на прием к эндокринологу.

26.04.2022

В ноябре прошлого года у Азизы появились головные боли, ухудшилось зрение. Девочка начала быстро уставать. На обследовании выяснилось, что у нее опухоль, которую необходимо удалить. Операцию проведут врачи Центра нейрохирургии им. Бурденко, но за нее нужно заплатить 540 000 рублей.

Ваша помощь Азизе

13.05.22
500 ₽
13.05.22
200 ₽
13.05.22
200 ₽
13.05.22
200 ₽
13.05.22
К********й159 558 ₽
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