В ноябре прошлого года у Азизы появились головные боли, ухудшилось зрение. Девочка начала быстро уставать. На обследовании выяснилось, что у нее опухоль, которую необходимо удалить. Операцию проведут врачи Центра нейрохирургии им. Бурденко, но за нее нужно заплатить 540 000 рублей.