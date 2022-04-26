Ход лечения
06.05.2022
Азиза прооперирована, выписана. Все достаточно стабильно. Через 1-2 месяца нужно прийти на прием к эндокринологу.
26.04.2022
В ноябре прошлого года у Азизы появились головные боли, ухудшилось зрение. Девочка начала быстро уставать. На обследовании выяснилось, что у нее опухоль, которую необходимо удалить. Операцию проведут врачи Центра нейрохирургии им. Бурденко, но за нее нужно заплатить 540 000 рублей.
Ваша помощь Азизе
13.05.22
|500 ₽
13.05.22
|200 ₽
13.05.22
|200 ₽
13.05.22
|200 ₽
13.05.22
|К********й
|159 558 ₽