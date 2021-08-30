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Бек Эсенбеков

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородБишкек (Киргизия)
Возраст3 года
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У Бека опухоль головного мозга, ему предстоит микрохирургическая операция.

Ход лечения

21.09.2021

Мы закрываем сбор средств на лечение Бека. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Бек прооперирован и выписан. Состояние неплохое. Опухоль, к счастью, доброкачественная: пилоидная астроцитома. Будем надеяться, что дальнейшее лечение не потребуется.

30.08.2021

Родители заметили, что Бек ведет себя не так, как обычно, и обратились к врачу, который направил мальчика на МРТ головного мозга. Обнаружилась большая опухоль третьего желудочка. Уже позади шунтирование, теперь опухоль надо удалить. Предстоит операция, провести которую могут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако за нее необходимо заплатить 570 000 рублей, поскольку лечение для граждан иностранных государств в РФ платное.

Ваша помощь Беку

20.09.21
1 500 ₽
20.09.21
300 ₽
20.09.21
500 ₽
20.09.21
A****v1 000 ₽
20.09.21
Б***а3 259 ₽
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