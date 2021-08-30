Родители заметили, что Бек ведет себя не так, как обычно, и обратились к врачу, который направил мальчика на МРТ головного мозга. Обнаружилась большая опухоль третьего желудочка. Уже позади шунтирование, теперь опухоль надо удалить. Предстоит операция, провести которую могут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако за нее необходимо заплатить 570 000 рублей, поскольку лечение для граждан иностранных государств в РФ платное.