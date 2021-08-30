Ход лечения
21.09.2021
Мы закрываем сбор средств на лечение Бека. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Бек прооперирован и выписан. Состояние неплохое. Опухоль, к счастью, доброкачественная: пилоидная астроцитома. Будем надеяться, что дальнейшее лечение не потребуется.
30.08.2021
Родители заметили, что Бек ведет себя не так, как обычно, и обратились к врачу, который направил мальчика на МРТ головного мозга. Обнаружилась большая опухоль третьего желудочка. Уже позади шунтирование, теперь опухоль надо удалить. Предстоит операция, провести которую могут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Однако за нее необходимо заплатить 570 000 рублей, поскольку лечение для граждан иностранных государств в РФ платное.
Ваша помощь Беку
|1 500 ₽
|300 ₽
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