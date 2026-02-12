|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|Анапа
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
12.02.2026
С самого детства Богдан часто и тяжело болел, ни одно ОРВИ не протекало без серьезных осложнений. В декабре 2015 года ему поставили диагноз — первичный иммунодефицит, а в мае 2025-го провели пересадку костного мозга. Сейчас мальчик борется с кожной формой РТПХ, а еще у него проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Богдану нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Восемь флаконов лекарства стоят 294 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Богдана!
Ваша помощь Богдану
|250 ₽