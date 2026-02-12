Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Богдан Горшколепов

294 000 ₽293 750 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородАнапа
Возраст14 лет
Богдан восстанавливается после трансплантации костного мозга в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

12.02.2026

С самого детства Богдан часто и тяжело болел, ни одно ОРВИ не протекало без серьезных осложнений. В декабре 2015 года ему поставили диагноз — первичный иммунодефицит, а в мае 2025-го провели пересадку костного мозга. Сейчас мальчик борется с кожной формой РТПХ, а еще у него проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Богдану нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Восемь флаконов лекарства стоят 294 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Богдана!

Ваша помощь Богдану

12.02.26
250 ₽
Все пожертвования

