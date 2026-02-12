С самого детства Богдан часто и тяжело болел, ни одно ОРВИ не протекало без серьезных осложнений. В декабре 2015 года ему поставили диагноз — первичный иммунодефицит, а в мае 2025-го провели пересадку костного мозга. Сейчас мальчик борется с кожной формой РТПХ, а еще у него проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Богдану нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Восемь флаконов лекарства стоят 294 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Богдана!