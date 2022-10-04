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Богдан Погребной

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТольятти
Возраст6 лет
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У Богдана в мае 2022 года случился рецидив. Мальчик проходит лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

10.04.2023

Богдан выписан!

04.04.2023

Выработка клеток крови снижена, нужны лекарства для ее стимуляции, но переливания не требуются. Самочувствие нормальное, скоро предстоит выписка.

27.02.2023

Богдан в стационаре кратковременного лечения, все стабильно.

Весь ход лечения

Ваша помощь Богдану

09.10.22
700 ₽
09.10.22
9 000 ₽
09.10.22
2 500 ₽
09.10.22
3 000 ₽
09.10.22
Н***а Е.163 755 ₽
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Статьи о Богдане

4.10.2022

Богдан, который живет в больнице

У пятилетнего Богдана острый лимфобластный лейкоз. В ноябре ему предстоит пересадка костного мозга. Но пока мальчику нужен дорогостоящий иммунный препарат «Блинцито».

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