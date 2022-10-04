Ход лечения
10.04.2023
Богдан выписан!
04.04.2023
Выработка клеток крови снижена, нужны лекарства для ее стимуляции, но переливания не требуются. Самочувствие нормальное, скоро предстоит выписка.
27.02.2023
Богдан в стационаре кратковременного лечения, все стабильно.
Ваша помощь Богдану
09.10.22
|700 ₽
09.10.22
|9 000 ₽
09.10.22
|2 500 ₽
09.10.22
|3 000 ₽
09.10.22
|Н***а Е.
|163 755 ₽
Статьи о Богдане
4.10.2022
Богдан, который живет в больнице
У пятилетнего Богдана острый лимфобластный лейкоз. В ноябре ему предстоит пересадка костного мозга. Но пока мальчику нужен дорогостоящий иммунный препарат «Блинцито».