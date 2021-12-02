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Богдан Султанаев

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильная ангиофиброма
ГородИжевск
Возраст13 лет
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Богдану была рекомендована операция по удалению опухоли, которую требовалось оплатить.

Ход лечения

22.12.2021

В истории Богдана произошел неожиданный поворот, даже два. С одной стороны, нам сообщили, что появилась возможность прооперировать мальчика за государственный счет. С другой — семья не приняла окончательного решения по поводу хирургического лечения. В любом случае сейчас средства на лечение Богдана не нужны. Но собранные деньги не пропадут: они пойдут на лечение другого ребенка с такой же потребностью (и ждать этого, скорее всего, недолго: подросткам с тем же диагнозом регулярно бывает нужна помощь).

02.12.2021

С мая Богдана беспокоили периодические кровотечения из носа и снижение слуха. Врачи по месту жительства думали, что дело в воспалении. Но после проведенного обследования было выявлено образование основания черепа. Скорее всего, это ювенильная ангиофиброма, доброкачественная опухоль, которая иногда встречается у подростков. Мальчику необходима операция по удалению опухоли, ее готовы провести врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Богдан нуждается в эндоскопическом удалении опухоли с применением интраоперационной навигации, но этот вид лечения не входит в квоту. Стоимость операции 800 000 рублей.

Ваша помощь Богдану

05.12.21
100 ₽
05.12.21
1 000 ₽
05.12.21
Т*********а М.2 000 ₽
05.12.21
Д******н И.500 ₽
05.12.21
10 000 ₽
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