Богдану была рекомендована операция по удалению опухоли, которую требовалось оплатить.
Ход лечения
22.12.2021
В истории Богдана произошел неожиданный поворот, даже два. С одной стороны, нам сообщили, что появилась возможность прооперировать мальчика за государственный счет. С другой — семья не приняла окончательного решения по поводу хирургического лечения. В любом случае сейчас средства на лечение Богдана не нужны. Но собранные деньги не пропадут: они пойдут на лечение другого ребенка с такой же потребностью (и ждать этого, скорее всего, недолго: подросткам с тем же диагнозом регулярно бывает нужна помощь).
02.12.2021
С мая Богдана беспокоили периодические кровотечения из носа и снижение слуха. Врачи по месту жительства думали, что дело в воспалении. Но после проведенного обследования было выявлено образование основания черепа. Скорее всего, это ювенильная ангиофиброма, доброкачественная опухоль, которая иногда встречается у подростков. Мальчику необходима операция по удалению опухоли, ее готовы провести врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Богдан нуждается в эндоскопическом удалении опухоли с применением интраоперационной навигации, но этот вид лечения не входит в квоту. Стоимость операции 800 000 рублей.