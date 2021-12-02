В истории Богдана произошел неожиданный поворот, даже два. С одной стороны, нам сообщили, что появилась возможность прооперировать мальчика за государственный счет. С другой — семья не приняла окончательного решения по поводу хирургического лечения. В любом случае сейчас средства на лечение Богдана не нужны. Но собранные деньги не пропадут: они пойдут на лечение другого ребенка с такой же потребностью (и ждать этого, скорее всего, недолго: подросткам с тем же диагнозом регулярно бывает нужна помощь).