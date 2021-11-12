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Дамир Галиев

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородАктау (Казахстан)
Возраст14 лет
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У Дамира опухоль головного мозга. Ему требуется микрохирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

16.11.2021

Дамир прооперирован и выписан. Все благополучно. Опухоль доброкачественная (пилоидная астроцитома).

12.11.2021

Дамир приехал на лечение в Москву из города в Казахстане, потому что в родном Актау такую сложную операцию ему провести не могут. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проконсультировали мальчика и сказали, что они готовы помочь Дамиру. Но все лечение в клинике для мальчика платное, так как он иностранный гражданин. Надо собрать 573 000 рублей.

Ваша помощь Дамиру

28.11.21
500 ₽
28.11.21
2 050 ₽
28.11.21
2 000 ₽
28.11.21
700 ₽
28.11.21
14 200 ₽
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