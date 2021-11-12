Дамир приехал на лечение в Москву из города в Казахстане, потому что в родном Актау такую сложную операцию ему провести не могут. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проконсультировали мальчика и сказали, что они готовы помочь Дамиру. Но все лечение в клинике для мальчика платное, так как он иностранный гражданин. Надо собрать 573 000 рублей.