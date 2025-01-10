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Дамир Стрелков

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137 649 ₽137 649 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородВоткинск, Удмуртская Республика
Возраст9 лет
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В середине ноября у Дамира состоялась вторая пересадка костного мозга.

Ход лечения

10.01.2025

Первый раз Дамир лечился от острого лейкоза в 2019 году, ему было три года. После успешной трансплантации костного мозга (ТКМ) семья надолго забыла о болезни. Однако в июле 2024-го состояние мальчика стало ухудшаться, и он снова оказался в Центре Димы Рогачева. Сейчас Дамиру нужно восстановиться после второй ТКМ. Есть грибковые осложнения, необходим противогрибковый препарат «Креземба» стоимостью 137 649 рублей.

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