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137 649 ₽137 649 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Воткинск, Удмуртская Республика
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
10.01.2025
Первый раз Дамир лечился от острого лейкоза в 2019 году, ему было три года. После успешной трансплантации костного мозга (ТКМ) семья надолго забыла о болезни. Однако в июле 2024-го состояние мальчика стало ухудшаться, и он снова оказался в Центре Димы Рогачева. Сейчас Дамиру нужно восстановиться после второй ТКМ. Есть грибковые осложнения, необходим противогрибковый препарат «Креземба» стоимостью 137 649 рублей.