Первый раз Дамир лечился от острого лейкоза в 2019 году, ему было три года. После успешной трансплантации костного мозга (ТКМ) семья надолго забыла о болезни. Однако в июле 2024-го состояние мальчика стало ухудшаться, и он снова оказался в Центре Димы Рогачева. Сейчас Дамиру нужно восстановиться после второй ТКМ. Есть грибковые осложнения, необходим противогрибковый препарат «Креземба» стоимостью 137 649 рублей.