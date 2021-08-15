Ход лечения
23.09.2021
Получен частичный ответ на терапию, и врачи решили отпустить Дану из больницы. Девочка будет продолжать лечиться дома. Если показатели крови снизятся, будет принято решение о трансплантации.
20.08.2021
Ответа на терапию пока нет, но и донор не найден. Продолжается прием «Джадену», было три введения «Энплейта».
15.08.2021
Мы закрываем сбор средств для Даны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Кроме перечисленных лекарств, Дана также получает «Лонквекс» для стимуляции выработки лейкоцитов. Есть надежда, что девочка еще ответит на второй курс терапии (после первого ответ был, просто далеко не сразу); если же нет, то, видимо, надо будет планировать трансплантацию.
Ваша помощь Дане
|100 ₽
|3 000 ₽
|Л******н А.
|220 ₽
|100 ₽
|505 ₽