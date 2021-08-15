Мы закрываем сбор средств для Даны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кроме перечисленных лекарств, Дана также получает «Лонквекс» для стимуляции выработки лейкоцитов. Есть надежда, что девочка еще ответит на второй курс терапии (после первого ответ был, просто далеко не сразу); если же нет, то, видимо, надо будет планировать трансплантацию.