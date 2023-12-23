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871 200 ₽871 200 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Липосаркома
|Город
|с. Амзя (Башкортостан)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
23.12.2023
В начале года у Дани опух глаз, потом появилось косоглазие. Обследование показало новообразование в глазной орбите: липосаркому. Опухоль удалили, и теперь важно не допустить ее роста. Однако стандартная химиотерапия мальчику не помогает, и теперь ему необходим довольно редкий противоопухолевый препарат «Йонделис» стоимостью 871 200 рублей, который используется именно при диагнозе Дани, если «химия» неэффективна.