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Даниил Баранов

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871 200 ₽871 200 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛипосаркома
Городс. Амзя (Башкортостан)
Возраст15 лет
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У Дани редкая и сложная в лечении опухоль. Мальчик уже перенес операцию и сейчас проходит лучевую терапию.

Ход лечения

23.12.2023

В начале года у Дани опух глаз, потом появилось косоглазие. Обследование показало новообразование в глазной орбите: липосаркому. Опухоль удалили, и теперь важно не допустить ее роста. Однако стандартная химиотерапия мальчику не помогает, и теперь ему необходим довольно редкий противоопухолевый препарат «Йонделис» стоимостью 871 200 рублей, который используется именно при диагнозе Дани, если «химия» неэффективна.

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