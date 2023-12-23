В начале года у Дани опух глаз, потом появилось косоглазие. Обследование показало новообразование в глазной орбите: липосаркому. Опухоль удалили, и теперь важно не допустить ее роста. Однако стандартная химиотерапия мальчику не помогает, и теперь ему необходим довольно редкий противоопухолевый препарат «Йонделис» стоимостью 871 200 рублей, который используется именно при диагнозе Дани, если «химия» неэффективна.