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Даниил Крючков

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородМосква
Возраст7 лет
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У Дани доброкачественная опухоль головного мозга. Мальчику нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

30.11.2022

Средства собраны! Даня прошел лечение и выписался. Все неплохо; главное, что не ухудшилось зрение. Через полгода предстоит контроль.

21.11.2022

Краниофарингиому у мальчика диагностировали больше года назад: тогда Даню стали беспокоить частые головные боли и тошнота. Полностью удалить образование нельзя из-за его неудачного расположения. Поэтому сейчас Дане рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». Но на этот вид лечения нет квот, за него надо заплатить 225 000 рублей.

Ваша помощь Даниилу

30.11.22
Г*****а500 ₽
30.11.22
150 ₽
30.11.22
Т*********я Г.1 400 ₽
30.11.22
200 ₽
30.11.22
1 810 ₽
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