У Дани доброкачественная опухоль головного мозга. Мальчику нужно пройти лечение на аппарате «Гамма-нож».
Ход лечения
30.11.2022
Средства собраны! Даня прошел лечение и выписался. Все неплохо; главное, что не ухудшилось зрение. Через полгода предстоит контроль.
21.11.2022
Краниофарингиому у мальчика диагностировали больше года назад: тогда Даню стали беспокоить частые головные боли и тошнота. Полностью удалить образование нельзя из-за его неудачного расположения. Поэтому сейчас Дане рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». Но на этот вид лечения нет квот, за него надо заплатить 225000 рублей.