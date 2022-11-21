Краниофарингиому у мальчика диагностировали больше года назад: тогда Даню стали беспокоить частые головные боли и тошнота. Полностью удалить образование нельзя из-за его неудачного расположения. Поэтому сейчас Дане рекомендовали радиохирургическое лечение на аппарате «Гамма-нож». Но на этот вид лечения нет квот, за него надо заплатить 225 000 рублей.