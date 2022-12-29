Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Даниил Сухарев

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
ГородНовороссийск
Возраст20 лет
Поделиться:
У Даниила иммунодефицит, при котором постоянно снижен уровень иммуноглобулина.

Ход лечения

16.02.2023

Даниил получил введение «Привиджена», перенес хорошо. Скоро едет в Санкт-Петербург: будет лечить сердце в Центре имени Алмазова.

30.12.2022

Средства собраны, спасибо! В ближайшее время Даня должен получить препарат.

29.12.2022

Поэтому Даниил нуждается в заместительной терапии препаратом «Привиджен», который повышает иммунную защиту организма. Юноше по медицинским причинам годятся не любые препараты иммуноглобулинов, а только некоторые, при этом с государственным обеспечением ими возникли серьезные проблемы. Необходимо собрать 293 128 рублей.

Ваша помощь Даниилу

30.12.22
500 ₽
30.12.22
Ш*****в Р.700 ₽
30.12.22
К******* В.2 500 ₽
30.12.22
1 000 ₽
30.12.22
50 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari