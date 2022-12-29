Поэтому Даниил нуждается в заместительной терапии препаратом «Привиджен», который повышает иммунную защиту организма. Юноше по медицинским причинам годятся не любые препараты иммуноглобулинов, а только некоторые, при этом с государственным обеспечением ими возникли серьезные проблемы. Необходимо собрать 293 128 рублей.