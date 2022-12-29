Ход лечения
16.02.2023
Даниил получил введение «Привиджена», перенес хорошо. Скоро едет в Санкт-Петербург: будет лечить сердце в Центре имени Алмазова.
30.12.2022
Средства собраны, спасибо! В ближайшее время Даня должен получить препарат.
29.12.2022
Поэтому Даниил нуждается в заместительной терапии препаратом «Привиджен», который повышает иммунную защиту организма. Юноше по медицинским причинам годятся не любые препараты иммуноглобулинов, а только некоторые, при этом с государственным обеспечением ими возникли серьезные проблемы. Необходимо собрать 293 128 рублей.
Ваша помощь Даниилу
|500 ₽
|Ш*****в Р.
|700 ₽
|К******* В.
|2 500 ₽
|1 000 ₽
|50 000 ₽