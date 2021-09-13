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Данил Карасев

Сбор завершен
ДиагнозНевринома
ГородКалининград
Возраст25 лет
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У Данила доброкачественная опухоль головного мозга, часть которой уже удалена хирургическим путем. Чтобы оставшийся фрагмент не начал расти, необходимо пройти облучение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

29.09.2021

Даня прошел радиохирургическое лечение и выписался из клиники. Все планово. Через год предстоит контрольное обследование.

13.09.2021

У Данила невринома (доброкачественная опухоль) левого тройничного нерва. Врачам удалось удалить ее только частично. Чтобы остаточная опухоль не начала расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Такое лечение не подпадает под государственную квоту. Для Данила оно обойдется в 185 000 рублей.

Ваша помощь Данилу

23.09.21
1 000 ₽
23.09.21
300 ₽
23.09.21
700 ₽
23.09.21
20 ₽
23.09.21
Н*****в С.13 000 ₽
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