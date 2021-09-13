У Данила невринома (доброкачественная опухоль) левого тройничного нерва. Врачам удалось удалить ее только частично. Чтобы остаточная опухоль не начала расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Такое лечение не подпадает под государственную квоту. Для Данила оно обойдется в 185 000 рублей.