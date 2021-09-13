Ход лечения
29.09.2021
Даня прошел радиохирургическое лечение и выписался из клиники. Все планово. Через год предстоит контрольное обследование.
13.09.2021
У Данила невринома (доброкачественная опухоль) левого тройничного нерва. Врачам удалось удалить ее только частично. Чтобы остаточная опухоль не начала расти, юноше нужно пройти радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Такое лечение не подпадает под государственную квоту. Для Данила оно обойдется в 185 000 рублей.
Ваша помощь Данилу
23.09.21
|1 000 ₽
23.09.21
|300 ₽
23.09.21
|700 ₽
23.09.21
|20 ₽
23.09.21
|Н*****в С.
|13 000 ₽