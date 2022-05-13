Умер маленький Даня Казаков. Ему было четыре года.

Еще месяц назад, когда мы писали о Дане в предпоследний раз, врачи надеялись вылечить мальчика. Использовались самые лучшие лекарства, планировалась трансплантация. Но выяснилось, что у Дани настолько агрессивный лейкоз, что не помогают вообще никакие препараты. После третьего введения «Биспонсы» лейкоз продолжал прогрессировать. И дальше все произошло очень быстро. Выписка на паллиатив… и позавчера в больнице по месту жительства все закончилось.

Даня был очень храбрым ребенком. Его героическая мама постоянно поддерживала его, а он поддерживал маму.

Светлая память. Сил близким.