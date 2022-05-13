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Данил Казаков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Пригородный (Кемеровская область)
Дата смерти19.06.2022
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21.06.2022

Умер маленький Даня Казаков. Ему было четыре года.

Еще месяц назад, когда мы писали о Дане в предпоследний раз, врачи надеялись вылечить мальчика. Использовались самые лучшие лекарства, планировалась трансплантация. Но выяснилось, что у Дани настолько агрессивный лейкоз, что не помогают вообще никакие препараты. После третьего введения «Биспонсы» лейкоз продолжал прогрессировать. И дальше все произошло очень быстро. Выписка на паллиатив… и позавчера в больнице по месту жительства все закончилось.

Даня был очень храбрым ребенком. Его героическая мама постоянно поддерживала его, а он поддерживал маму.

Светлая память. Сил близким.

17.05.2022

Первое введение «Биспонсы» мальчик перенес удовлетворительно, предполагается использовать еще два флакона.

13.05.2022

Данил борется с лейкозом уже два года. На некоторое время болезнь отступила, мальчик готовился к трансплантации, но случился рецидив. Теперь Данилу показан новейший противоопухолевый препарат «Биспонса». По мнению лечащего врача именно он поможет перейти к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга. Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.

Ваша помощь Данилу

20.05.22
160 000 ₽
20.05.22
500 ₽
20.05.22
200 ₽
20.05.22
И*****в20 ₽
20.05.22
П*****в Я.8 314 ₽
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