|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Пригородный (Кемеровская область)
|Дата смерти
|19.06.2022
21.06.2022
Умер маленький Даня Казаков. Ему было четыре года.
Еще месяц назад, когда мы писали о Дане в предпоследний раз, врачи надеялись вылечить мальчика. Использовались самые лучшие лекарства, планировалась трансплантация. Но выяснилось, что у Дани настолько агрессивный лейкоз, что не помогают вообще никакие препараты. После третьего введения «Биспонсы» лейкоз продолжал прогрессировать. И дальше все произошло очень быстро. Выписка на паллиатив… и позавчера в больнице по месту жительства все закончилось.
Даня был очень храбрым ребенком. Его героическая мама постоянно поддерживала его, а он поддерживал маму.
Светлая память. Сил близким.
17.05.2022
Первое введение «Биспонсы» мальчик перенес удовлетворительно, предполагается использовать еще два флакона.
13.05.2022
Данил борется с лейкозом уже два года. На некоторое время болезнь отступила, мальчик готовился к трансплантации, но случился рецидив. Теперь Данилу показан новейший противоопухолевый препарат «Биспонса». По мнению лечащего врача именно он поможет перейти к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга. Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.
Ваша помощь Данилу
|160 000 ₽
|500 ₽
|200 ₽
|И*****в
|20 ₽
|П*****в Я.
|8 314 ₽