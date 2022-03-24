Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Данил Малеев

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
Городд. Старые Чукалы (Чувашская республика)
Возраст5 лет
Поделиться:
У Данила анапластическая крупноклеточная лимфома. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

17.06.2022

Даня выписан, в ремиссии, но «Ксалкори» пока еще надо принимать. В сентябре на проверку.

31.05.2022

Даня продолжает получать химиотерапию и «Ксалкори». Есть некоторые инфекционные проблемы (мукозит), но в целом состояние стабильное.

18.04.2022

Терапия переносится нормально, состояние стабильное. Был проведен очередной блок химиотерапии, продолжен прием «Ксалкори».

Весь ход лечения

Ваша помощь Данилу

24.03.22
Н.100 ₽
З*******в А.3 000 ₽
24.03.22
500 ₽
Г*******а700 ₽
24.03.22
P*l3 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari