Сбор завершен
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|д. Старые Чукалы (Чувашская республика)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
17.06.2022
Даня выписан, в ремиссии, но «Ксалкори» пока еще надо принимать. В сентябре на проверку.
31.05.2022
Даня продолжает получать химиотерапию и «Ксалкори». Есть некоторые инфекционные проблемы (мукозит), но в целом состояние стабильное.
18.04.2022
Терапия переносится нормально, состояние стабильное. Был проведен очередной блок химиотерапии, продолжен прием «Ксалкори».
Ваша помощь Данилу
24.03.22
|Н.
|100 ₽
|З*******в А.
|3 000 ₽
24.03.22
|500 ₽
|Г*******а
|700 ₽
24.03.22
|P*l
|3 000 ₽