Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Данила Сугробов

Сбор завершен
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городд. Мерлино (Нижегородская облать)
Возраст19 лет
Поделиться:
У Данилы болезнь Ходжкина. Ее обнаружили случайно: юноша проходил медкомиссию в военкомате.

Ход лечения

17.08.2023

Данила в ремиссии, ездит в больницу на контроль. Собирается продолжать учиться на механика.

15.05.2023

По результатам контрольного ПЭТ/КТ-исследования — без динамики. Рекомендовано продолжить ранее назначенную терапию. Сейчас Даня лечится в Нижнем Новгороде, следующая контрольная ПЭТ назначена на июнь. Состояние стабильное, анализы в норме, только пришлось взять академический отпуск, потому что госпитализации и химиотерапия мешают учебе. Но настроение отличное!

21.03.2023

Данила продолжает лечиться по месту жительства, в Нижнем Новгороде. Далее запланированы ПЭТ/КТ-исследование в Санкт-Петербурге и консультация, по результатам которых будет определена дальнейшая тактика терапии. Состояние Никиты стабильное, анализы в норме.

Весь ход лечения

Ваша помощь Даниле

15.12.22
500 ₽
15.12.22
50 ₽
15.12.22
500 ₽
15.12.22
8 000 ₽
15.12.22
445 150 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari