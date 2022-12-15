Ход лечения
17.08.2023
Данила в ремиссии, ездит в больницу на контроль. Собирается продолжать учиться на механика.
15.05.2023
По результатам контрольного ПЭТ/КТ-исследования — без динамики. Рекомендовано продолжить ранее назначенную терапию. Сейчас Даня лечится в Нижнем Новгороде, следующая контрольная ПЭТ назначена на июнь. Состояние стабильное, анализы в норме, только пришлось взять академический отпуск, потому что госпитализации и химиотерапия мешают учебе. Но настроение отличное!
21.03.2023
Данила продолжает лечиться по месту жительства, в Нижнем Новгороде. Далее запланированы ПЭТ/КТ-исследование в Санкт-Петербурге и консультация, по результатам которых будет определена дальнейшая тактика терапии. Состояние Никиты стабильное, анализы в норме.
Ваша помощь Даниле
|500 ₽
|50 ₽
|500 ₽
|8 000 ₽
|445 150 ₽