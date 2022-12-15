По результатам контрольного ПЭТ/КТ-исследования — без динамики. Рекомендовано продолжить ранее назначенную терапию. Сейчас Даня лечится в Нижнем Новгороде, следующая контрольная ПЭТ назначена на июнь. Состояние стабильное, анализы в норме, только пришлось взять академический отпуск, потому что госпитализации и химиотерапия мешают учебе. Но настроение отличное!