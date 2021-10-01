03.06.2022
Умер Даня Гуменюк. Ему было пять лет. Несмотря на курс иммунотерапии, трансплантацию костного мозга и клеточную терапию, лейкоз очень скоро вернулся. И шансов на излечение уже не оставалось.
Светлая память маленькому любителю машинок, мальчику с прекрасной улыбкой. Сил родителям и брату.
23.03.2022
К сожалению, у Дани снова обнаружены бластные клетки. Все методы, которые могли бы привести к излечению, исчерпаны. Мальчик выписан на симптоматическую терапию.
22.02.2022
Больше трех месяцев после трансплантации и клеточной терапии. Трансплантат функционирует. Продолжаются введения препарата «Энтивио».
01.02.2022
По осложнениям есть положительная динамика, но пока еще проблем хватает.
20.01.2022
Два месяца после трансплантации. Часть лекарств отменена, но пока еще есть и инфекционные, и иммунные осложнения, к тому же стал развиваться панкреатит. Даня получает всю необходимую терапию.
11.01.2022
Почти два месяца после трансплантации. Состояние стабильное, но есть некоторые инфекционные проблемы (по поводу которых Даня получает антибактериальную терапию), а также развилась кишечная форма РТПХ. Для ее лечения мальчик нуждается в препарате «Энтивио». Стоимость лекарства 217 034 рубля.
19.11.2021
Подошел срок трансплантации, ждем вестей о ходе приживления. Из проблем есть сильная тошнота из-за воздействия терапии кондиционирования, поэтому прием любых препаратов через рот сильно затруднен, нужны внутривенные введения.
16.11.2021
Даня продолжает подготовку к трансплантации. Однако сейчас выяснилось, что у мальчика грибковая инфекция, которая хорошо поддается лечению препаратом «Вифенд». Это же лекарство требуется и другим пациентам в отделении. Стоимость лекарств 441 690 рублей.
09.11.2021
Курс иммунотерапии успешно завершен, начата подготовка к трансплантации. В рамках этой подготовки Даня получает лучевую терапию.
07.10.2021
Средства на лечение Дани собраны. Курс «Блинцито» начат несколько дней назад, переносится нормально. Кроме того, Даня получает противовирусную терапию.
01.10.2021
Даня первое время лечился от острого лимфобластного лейкоза по месту жительства. Сначала терапия вроде бы шла успешно, но затем случился очень ранний рецидив. С сентября 2021 года Даня стал пациентом Центра детской гематологии им. Димы Рогачева, где ему предстоит пересадка костного мозга. Но так как ход болезни очень агрессивный и есть серьезный риск рецидива даже после трансплантации, нужно повысить шансы на успех с помощью иммунотерапии препаратом «Блинцито». Стоимость четырех флаконов лекарства — 645 512 рублей.
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