Даня первое время лечился от острого лимфобластного лейкоза по месту жительства. Сначала терапия вроде бы шла успешно, но затем случился очень ранний рецидив. С сентября 2021 года Даня стал пациентом Центра детской гематологии им. Димы Рогачева, где ему предстоит пересадка костного мозга. Но так как ход болезни очень агрессивный и есть серьезный риск рецидива даже после трансплантации, нужно повысить шансы на успех с помощью иммунотерапии препаратом «Блинцито». Стоимость четырех флаконов лекарства — 645 512 рублей.