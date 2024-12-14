Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Даня Коновалов

Помочь
741 379 ₽739 179 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Славяносербск
Возраст14 лет
Поделиться:
Два месяца назад у Дани диагностировали рецидив острого лимфобластного лейкоза.

Ход лечение

14.12.2024

С болезнью мальчик борется уже полтора года. И теперь ему нужно снова выйти в ремиссию. Врачи считают, что Дане должна помочь терапия с современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящее лекарство, стоимость одного флакона — 741 379 рублей. Мы просим вас помочь.

Ваша помощь Дане

14.12.24
И****в И.500 ₽
14.12.24
К*****в А.500 ₽
14.12.24
1 200 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari