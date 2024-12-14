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741 379 ₽739 179 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Славяносербск
|Возраст
|14 лет
Ход лечение
14.12.2024
С болезнью мальчик борется уже полтора года. И теперь ему нужно снова выйти в ремиссию. Врачи считают, что Дане должна помочь терапия с современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящее лекарство, стоимость одного флакона — 741 379 рублей. Мы просим вас помочь.
Ваша помощь Дане
14.12.24
|И****в И.
|500 ₽
14.12.24
|К*****в А.
|500 ₽
14.12.24
|1 200 ₽