С болезнью мальчик борется уже полтора года. И теперь ему нужно снова выйти в ремиссию. Врачи считают, что Дане должна помочь терапия с современным иммунопрепаратом «Биспонса». Это очень дорогостоящее лекарство, стоимость одного флакона — 741 379 рублей. Мы просим вас помочь.